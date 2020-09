Uomo sulla sedia a rotelle spara alla compagna e poi si uccide | VIDEO

Uomo sulla sedia a rotelle spara alla compagna e poi si uccide. Ennesimo caso di omicidio-suicidio.

Nuovo caso di omicidio-suicidio in Piemonte. E’ accaduto intorno alle 19 di oggi, sabato 26 settembre a Venaria, nel Torinese.

Il raptus di un uomo costretto sulla sedia a rotelle

Lo riporta Prima Torino. In via Druento a Venari, una donna di 41 anni è stata colpita mortalmente da diversi colpi di pistola sparati dal compagno, costretto sulla sedia a rotelle. Pochi minuti dopo, l’uomo si è tolto la vita con la medesima arma, sparandosi ad una tempia all’interno della propria abitazione, situata vicino luogo dell’omicidio. L’arma era illegalmente detenuta. Il movente del gesto parrebbe essere legato alla separazione dei due. I due figli della coppia si trovavano da qualche giorno a casa dei nonni materni, dove si era trasferita anche la donna. Sul luogo sono i carabinieri del Comando provinciale di Torino.

Foto d’archivio

