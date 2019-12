Veneto Banca, 41 manager e bancari davanti al giudice

Veneto Banca, oggi l’udienza davanti al gip.

Veneto Banca, i numeri

Un po’ di numeri del processo che si aprirà oggi: sono 41 gli imputati, tra loro manager ma anche semplici bancari; 139 i capi di imputazione e ben 44 le parti civili ammesse. Per poter ospitare tutti è stato scelto al teatro Maggiore di Verbania per poter ospitare tutte le parti. Tra gli imputati ci sono non solo i vertici di Veneto Banca, ma anche i semplici dipendenti.

Tutto ruota attorno al crac di Veneto Banca che ha lasciato azioni di poche decine di euro in tasca agli investitori.