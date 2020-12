Sogni di Pietra, diploma d’onore assegnato a Luciano Loi.

Sogni di Pietra

Con la poesia “Così dall’alto, la luna” Luciano Loi ha preso parte al concorso Sogni di pietra dell’associazione Wild.

Luciano Loi, nato in Sardegna, risiede in Lombardia da circa trent’anni, dove è cresciuto poeticamente. Oltre a scrivere, è attivo con letture delle proprie poesie nei Caffè Letterari, Biblioteche e Centri Culturali. Ha pubblicato alcune raccolte di versi, quali : Vento da Nord-Ovest, Il Silenzio di Maria, Lo Stupore della Pioggia, Non sai la Pena del Vento. Le sue liriche sono presenti in alcune antologie nazionali, affermandosi con Premi e riconoscimenti.

COSI’ DALL’ALTO, LA LUNA

Così dall’alto, la luna

dissipa l’ombra

con la pioggia di luce

Si conficca nelle tenebre

come barbaglio di un fuoco

che sottrae spazio alla notte

Così tu mi appari

raggio nell’oscurità

con l’alba negli occhi

Così dall’alto trasmuti

il vento in pioggia serena

che lenta penetra la terra

Sembianze di te

nelle ombre lunghe della sera

LEGGI ANCHE: Sogni di pietra, Gualtiero Frova è il vincitore del diploma d’;onore