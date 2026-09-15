Abbatte un cervo e chiama l’elicottero per portarlo in Svizzera: maxi multa e sequestro

Sono già scattate nel Verbano Cusio Ossola le prime pesanti sanzioni dopo l’avvio della caccia di selezione agli ungulati ruminanti. La polizia provinciale è intervenuta in due distinti episodi a Montecrestese e Macugnaga, contestando complessivamente violazioni per migliaia di euro e procedendo a sequestri.

La stagione è regolata dalle nuove linee guida della Giunta regionale. I comprensori alpini Vco 1, Vco 2 e Vco 3 hanno fissato periodi e modalità di prelievo, con l’assegnazione nominativa a ogni cacciatore di uno specifico animale individuato per specie, sesso e classe sulla base dei censimenti.

Il cervo recuperato con l’elicottero

A Montecrestese un cacciatore svizzero, autorizzato a cacciare nel Vco, ha abbattuto un cervo maschio coronato e utilizzato un elicottero di una società elvetica per recuperare l’animale e trasferirlo oltreconfine, salendo anche personalmente a bordo del velivolo.

La polizia provinciale ha contestato violazioni superiori a 5mila euro e sequestrato il cervo. Le irregolarità riguardano il volo all’interno di una zona di protezione speciale e l’utilizzo dell’elicottero per il recupero. Una sanzione analoga è stata applicata alla società di volo.

Camoscio abbattuto a Macugnaga

Un secondo controllo è avvenuto in quota a Macugnaga. Secondo gli agenti, un cacciatore privo di licenza valida per il territorio provinciale ha abbattuto da circa 700 metri un giovane camoscio, mentre un compagno autorizzato gli forniva indicazioni attraverso una potente strumentazione ottica.

L’animale, non corrispondente al capo assegnato, è stato abbandonato e poi recuperato con un cane da traccia. Sono scattati sequestri dell’arma e del camoscio, oltre 5mila euro di contestazioni e lo stop stagionale al cacciatore autorizzato. Altre multe hanno riguardato l’assenza degli indumenti ad alta visibilità. Nessun incidente di caccia è stato finora registrato nel Vco.

Foto redazione

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