Contromano sulla A26 con l’auto di lusso: patente revocata e maxi multa

Ha percorso un tratto dell’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce nella direzione opposta a quella consentita, creando una situazione di grave pericolo. L’episodio è avvenuto una delle scorse sere nei pressi dello svincolo di Baveno, nel Verbano-Cusio-Ossola. A individuare la vettura è stata una pattuglia della polizia stradale di Romagnano Sesia.

Gli agenti hanno fermato il mezzo, un’auto di lusso condotta da un uomo di 53 anni residente nel Milanese. Il conducente ha raccontato di avere imboccato erroneamente l’autostrada mentre era diretto verso Milano e di essersi accorto solo successivamente di avere preso la carreggiata sbagliata.

Il tentativo di correggere l’errore

Dopo essersi reso conto dell’errore, il 53enne ha cercato di raggiungere lo svincolo per riportarsi sulla corsia corretta. Una manovra che non ha però evitato l’intervento della pattuglia, impegnata nei controlli lungo la rete autostradale del territorio.

Gli accertamenti effettuati sul posto hanno escluso problemi legati alle condizioni del conducente. L’uomo era infatti in perfette condizioni psicofisiche. Restava però la gravità della condotta tenuta in autostrada e il rischio provocato agli altri automobilisti in transito.

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Sanzioni pesanti e nuovo esame

Le conseguenze sono particolarmente severe. Al 53enne è stata revocata la patente, mentre l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi. È inoltre prevista una sanzione economica il cui ammontare sarà stabilito dal prefetto.

La multa potrà variare da circa 2mila euro a oltre 8mila euro. Per poter tornare al volante, l’automobilista dovrà inoltre sostenere nuovamente l’esame necessario per conseguire la patente di guida.

Foto redazione

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