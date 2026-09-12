Schianto tra moto e pick up, centauro trasportato in elicottero a Novara

Un motociclista è stato soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale di Novara dopo un incidente avvenuto intorno alle 19 di ieri, venerdì 11 settembre sulla provinciale 596 dei Cairoli, nel territorio di Vinzaglio. Nello scontro sono rimasti coinvolti una motocicletta e un pick up.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco delle centrali di Vercelli e Novara insieme ai sanitari del 118. Le operazioni si sono concentrate inizialmente sull’assistenza al motociclista ferito e sulla gestione in sicurezza dell’area interessata dallo schianto.

Il motociclista portato in ospedale

Dopo le prime cure ricevute direttamente sulla provinciale, per il motociclista è stato disposto il trasferimento in elicottero all’ospedale di Novara. L’elisoccorso arrivato sul posto era quello di Borgosesia, mentre nell’intervento è stato impegnato anche il personale della Croce blu di Vercelli.

Una volta affidato il ferito ai sanitari, i vigili del fuoco hanno proseguito le operazioni occupandosi dei due veicoli coinvolti. Le squadre hanno provveduto alla loro messa in sicurezza e hanno controllato la zona dell’incidente per eliminare eventuali ulteriori situazioni di pericolo.

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I soccorsi tra Novarese e Vercellese

L’incidente ha richiesto dunque l’intervento coordinato di diversi mezzi di emergenza provenienti dalle province di Novara e Vercelli. Sul posto era presente anche l’unità mobile della stazione di Camerino, oltre ai sanitari e alle squadre dei vigili del fuoco.

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