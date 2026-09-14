Un uomo in monopattino è stato fotografato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14 settembre, mentre percorreva la superstrada in direzione di Cossato. A immortalare la scena è stato un automobilista di passaggio, sorpreso nel vedere il mezzo procedere lungo una carreggiata destinata al traffico veloce.

La presenza del monopattino ha inevitabilmente attirato l’attenzione di chi si trovava sulla strada in quel momento. Al di là dell’aspetto insolito dell’episodio, la situazione presentava evidenti rischi sia per la persona alla guida del piccolo mezzo sia per gli automobilisti costretti a superarlo.

Una situazione particolarmente pericolosa

La differenza di velocità tra un monopattino e i veicoli che normalmente percorrono una superstrada può infatti creare condizioni di forte pericolo. Basta una manovra improvvisa, una distrazione o una ridotta distanza di sicurezza perché un episodio apparentemente curioso possa trasformarsi in un incidente.

Non è stato possibile sapere da dove l’uomo fosse partito né quale fosse la sua destinazione. La fotografia in copertina testimonia comunque il suo passaggio lungo la direttrice verso Cossato, in mezzo al normale traffico del primo pomeriggio.

La segnalazione alle forze dell’ordine

Secondo quanto riferito, la presenza del monopattino sulla superstrada è stata rapidamente segnalata alle forze dell’ordine. Non sono però disponibili informazioni su eventuali controlli o sull’identificazione della persona coinvolta. Resta quindi da chiarire come si sia concluso il tragitto. L’episodio rappresenta soprattutto un richiamo ai rischi legati all’utilizzo di mezzi non adatti su strade percorse ad alta velocità. Lo riporta La Provincia di Biella.

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