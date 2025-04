Accoltella la giovane coppia vicina di casa e poi si toglie la vita. Una tragedia assurda, poche ore prima l’uomo aveva chiamato il 118: «Aiutatemi, non sto bene».

Ha ucciso i due vicini di casa, una giovane coppia, e poi si è tolto la vita con lo stesso coltello. Un dramma che si è consumato nella giornata di ieri, venerdì 25 aprile, a Volvera, centro del Torinese. Le due vittime sono Simone Sorrentino, 24 anni, e Chiara Spatola, 29. A ucciderli con un lungo coltello da sub è stato il 34enne Andrea Longo.

Una follia maturata probabilmente perché Andrea era ossessivamente attratto da Chiara e non riusciva a sopportare l’idea che fosse insieme a un altro uomo. Pare che già in passato l’ossessione dell’uomo si fosse manifestata, tant’è che i due giovani stavano valutando di trasferirsi proprio per allontanarsi da questa presenza assillante.

La chiamata al 118

Nella giornata di ieri Andrea Longo ha anche contattato il 118, chiedendo aiuto perché sosteneva di non sentirsi bene. Nonostante l’intervento dei sanitari però la sua situazione psicologica è arrivata poco dopo al punto di rottura.

Andrea Longo ha preso un coltello da sub a lama lunga e si è recato nell’appartamento dei vicini. I due giovani sono stati colpiti, hanno provato a fuggire ma sono poi stati raggiunti nuovamente nel cortile, e non hanno avuto più scampo. Subito dopo il duplice omicidio, Andrea si è tolto la vita tagliandosi il collo con la stessa arma.

Nella foto, Simone Sorrentino e Chiara Spatola

