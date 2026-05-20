CronacaFuori zona
Accoltella la madre in casa, che si lancia dalla finestra per salvarsi
Paura nell’Alessandrino: la vittima, ferita alla gola, alle mani e alla testa, è ricoverata in codice rosso.
Una donna di oltre sessant’anni è stata accoltellata dalla figlia trentenne, durante una violenta lite scoppiata nella villetta di famiglia. Per sfuggire ai colpi, la madre si è lanciata da una finestra dell’abitazione. L’allarme al 112 è stato dato da una vicina, che ha prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei carabinieri e del personale sanitario. E’ accaduto nella gionata di ieri, martedì 19 maggio.
La vittima trovata in giardino
I carabinieri hanno trovato la donna nel giardino della casa, a terra sotto la finestra rimasta aperta. La vittima aveva riportato traumi nella caduta e diverse ferite da arma da taglio.
Le lesioni interessavano gola, mani e testa. Gli abiti erano lacerati e sporchi di sangue. La sessantenne è stata affidata ai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale di Alessandria.
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L’arresto della figlia
Durante il controllo dell’abitazione, i militari hanno rintracciato la figlia trentenne nella sua camera. Sul volto e sui vestiti della donna erano visibili tracce di sangue collegate all’aggressione.
La trentenne è stata arrestata in flagranza di reato. Considerate le sue condizioni psicofisiche, il rribunale di Alessandria ha disposto gli arresti domiciliari nel reparto di psichiatria dell’ospedale alessandrino.
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