Addio a Marco Congiu, il campione vercellese di kart

È morto a 61 anni Marco Congiu, conosciuto nell’ambiente del karting come “Alonso dei kart”. Il pilota vercellese si è spento nella giornata di ieri, sabato 11 luglio, lasciando un grande vuoto tra gli appassionati di automobilismo e tra quanti ne hanno seguito la lunga carriera sportiva. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione in provincia e in tutto il mondo delle corse.

Congiu era nato il 5 novembre 1964 e, nel corso degli anni, si era costruito una reputazione di assoluto livello grazie ai risultati ottenuti sui circuiti. Il suo talento al volante gli aveva fatto conquistare un soprannome prestigioso, accostandolo a uno dei grandi nomi dell’automobilismo internazionale.

Una carriera ricca di successi

Per molti anni Marco Congiu è stato uno dei punti di riferimento del karting italiano. Determinazione, tecnica e velocità lo hanno reso un avversario temuto e un esempio per tanti giovani che si sono avvicinati a questa disciplina.

Le sue prestazioni gli hanno permesso di conquistare numerosi riconoscimenti e di farsi apprezzare ben oltre i confini del territorio vercellese. Per gli addetti ai lavori è rimasto uno dei protagonisti più rappresentativi della sua epoca, capace di lasciare un’impronta importante nel mondo dei kart.

Il cordoglio del mondo sportivo

La notizia della sua morte ha rapidamente raggiunto amici, ex avversari e appassionati, che in queste ore lo stanno ricordando con messaggi di affetto e gratitudine. Il suo nome resta legato a una stagione importante del motorsport italiano e alla passione che ha sempre trasmesso dentro e fuori dalla pista.

Con la scomparsa di Marco Congiu la provincia di Vercelli perde uno dei suoi sportivi più conosciuti, un pilota che ha saputo trasformare il talento in una carriera ricca di soddisfazioni e che continuerà a essere ricordato da chi ha condiviso con lui la passione per i motori.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook