Addio Mario Galdini: assessore a Carpignano ed ex volontario in Croce rossa a Gattinara. L’uomo aveva 76 anni. Notevole il suo impegno anche nella Protezione civile.

E’ stato celebrato nella mattinata di ieri, lunedì 19 febbraio, il funerale di Mario Galdini, 76 anni, persona impegnata nel sociale e nella vita pubblica. Le esequie si sono tenute nella chiesa parrocchiale di Carpignano Sesia, dove Galdini era assessore deleghe ai lavori pubblici e protezione civile.

Lo ricordano anche nella Croce rossa di Gattinara, dove per circa dodici anni aveva lavorato come volontario. Ma il suo impegno era rivolto soprattutto al settore della protezione civile, tant’è che ha chiesto che fosse sepolto con la divisa del corpo. E sempre in tema di volontariato, il 76enne va ricordato anche per aver costituito l’Acaba, acronimo di 2Associazione carpignanese assistenza bambini abusati”: una missione di vita che si era sentito in dovere di assumere dopo un viaggio nelle Filippine, docve era appunto entratto in contatto con il mondo delle bambine abuisate.

Imprenditore in giro per il mondo

Nella sua carriera lavorativa, Galdini aveva operato nel settore delle grandi opere di ingegneria civile, con impegni in molti Paesi dell’Africa e dell’Asia.Nel 2006 aveva dovuto piangere il figlio Luca, deceduto assieme ad altre amici in un drammatico incidente stradale.

Se n’è andato lo scorso venerdì nella sua casa di Carpignano Sesia. Così la ricorda una cugina su Facebook: «Ciao caro cugino, ora abbraccerai il tuo amato Luca. Sei stato un uomo che ha insegnato a tutti i tuoi valori, la bontà la sensibilità, il tuo modo di essere sempre te stesso con quell’anima trasparente che non si potrà mai dimenticare».