Addio a Rick Mariner, il chitarrista che faceva ballare il Novarese

Si celebra nel pomeriggio di oggi, giovedì 13 agosto, il funerale di Enrico Marina, 67 anni, conosciuto nel mondo della musica come Rick Mariner, chitarrista e performer molto noto nel Novarese. Di professione assicuratore, la sera cambiava veste e saliva sul palco, diventando uno dei volti familiari per generazioni di appassionati di musica dal vivo.

Nel corso degli anni aveva suonato in numerose formazioni, alcune delle quali particolarmente conosciute e longeve: 4Dance, 49% Band, Les Oranges, Musicainsieme e Chats Noir. Una lunga esperienza tra rock e dance che gli aveva permesso di farsi conoscere ben oltre la cerchia degli addetti ai lavori.

Il ricordo degli amici e dei musicisti

Numerosi i messaggi comparsi dopo la notizia della morte. Tutti ricordano la sua capacità di far cantare e ballare il pubblico e di trasmettere ad altri la passione per gli strumenti musicali. Tra i progetti rimasti incompiuti c’era anche una reunion dei Chats Noir.

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