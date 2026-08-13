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Addio a Rick Mariner, il chitarrista che faceva ballare il Novarese

Musicisti e amici ricordano l’energia di Enrico Marina, protagonista per anni di concerti e serate. Oggi l’ultimo saluto.

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Si celebra nel pomeriggio di oggi, giovedì 13 agosto, il funerale di Enrico Marina, 67 anni, conosciuto nel mondo della musica come Rick Mariner, chitarrista e performer molto noto nel Novarese. Di professione assicuratore, la sera cambiava veste e saliva sul palco, diventando uno dei volti familiari per generazioni di appassionati di musica dal vivo.

Nel corso degli anni aveva suonato in numerose formazioni, alcune delle quali particolarmente conosciute e longeve: 4Dance, 49% Band, Les Oranges, Musicainsieme e Chats Noir. Una lunga esperienza tra rock e dance che gli aveva permesso di farsi conoscere ben oltre la cerchia degli addetti ai lavori.

Il ricordo degli amici e dei musicisti

Numerosi i messaggi comparsi dopo la notizia della morte. Tutti ricordano la sua capacità di far cantare e ballare il pubblico e di trasmettere ad altri la passione per gli strumenti musicali.  Tra i progetti rimasti incompiuti c’era anche una reunion dei Chats Noir.

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