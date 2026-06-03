Agente della polizia locale si spara con la pistola d’ordinanza: aveva 29 anni

Una agente di polizia locale di appena 29 anni è morta nella mattina di ieri, martedì 2 giugno, all’interno del Comando di corso Europa a Rho. La donna aveva appena iniziato il servizio quando si è tolta la vita colpendosi con la pistola d’ordinanza. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

La notizia ha suscitato profondo dolore tra i colleghi e nell’amministrazione comunale e in tutto il centro lombardo. L’agente prestava servizio nel reparto radiomobile e conosceva bene il comando di Rho, dove aveva lavorato dal 2022 fino ad aprile 2025. Dopo un periodo a Corsico, era tornata in servizio a Rho nel mese di settembre.

Il dolore del Comune e dei colleghi

Il sindaco di Rho Andrea Orlandi, la giunta, il comandante Antonino Frisone, il corpo della polizia locale e tutti i dipendenti del Comune di Rho hanno espresso cordoglio per la morte della giovane agente, avvenuta tra l’altro proprio il giorno della Festa della Repubblica. Una tragedia che ha colpito profondamente l’intera comunità lavorativa del comando.

Nel messaggio di vicinanza, l’amministrazione comunale si è stretta attorno alla famiglia della donna e ai colleghi che con lei condividevano il servizio quotidiano. Il dolore è particolarmente forte anche per le circostanze in cui è avvenuto il decesso, poco dopo l’ingresso in servizio.

Una comunità scossa dalla tragedia

La morte della giovane agente della polizia locale ha lasciato sgomenti quanti la conoscevano e quanti, in queste ore, hanno appreso la notizia. Il comando di Rho è diventato il luogo di una tragedia improvvisa, sulla quale sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine intervenute. Lo riporta Prima Milano Ovest.

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