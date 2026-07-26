Schianto in moto contro lo spartitraffico, muore un 54enne

Un motociclista di 54 anni, residente a Livorno Ferraris, è morto nella tarda serata di giovedì in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nel centro del paese. L’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, dove però è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravissime ferite riportate. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.

Lo schianto durante il tragitto

Secondo le prime ricostruzioni, il cinquantaquattrenne stava percorrendo una strada di Livorno Ferraris quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso improvvisamente il controllo della moto. Nessun altro veicolo risulta coinvolto nell’incidente, che si è verificato in modo autonomo.

Dopo aver sbandato, il mezzo si è ribaltato e il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto. La violenza dell’impatto lo ha fatto finire contro uno spartitraffico e la relativa segnaletica stradale, provocandogli traumi gravissimi che hanno richiesto l’immediato intervento dei soccorritori.

Inutili i tentativi di salvargli la vita

Il personale sanitario ha prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente, prima di disporre il trasferimento in codice di massima urgenza all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli. Nonostante gli sforzi dell’équipe medica, le condizioni dell’uomo sono apparse fin da subito disperate.

Il cuore del motociclista ha cessato di battere poco dopo l’arrivo in ospedale. La sua morte rappresenta l’ennesima tragedia sulle strade del Vercellese e riaccende l’attenzione sulla sicurezza di chi viaggia su due ruote. Gli accertamenti proseguono per chiarire con precisione le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.

Foto d’archivio

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