Sarà il caldo, sarà la persistente siccità, sarà qualche folata di vento. O magari il gesto di qualche sconsiderato. Sta di fatto che in Valsesia si sono riaccesi due degli incendi che nei giorni scorsi hanno tenuto uomini e mezzi impegnati per due settimane.

Secondo alcuni testimoni, il rogo sarebbe ripartito alla Res sopra Varallo (forse addirittura in due punti), visibile dalla parte di Morca, e anche nella zona sopra Sabbia.

Bosco di larici a rischio

In particolare, le fiamme a Sabbia poterebbero rivelarsi particolarmente distruttive se raggiungessero il cosiddetto “Bosco dell’impero“, una vasta area ricoperta soprattutto di larici. Ci si augura che l’intervento degli operatori possa essere tempestivo. Di sicuro, vista la collocazione del fronte del fuoco, servono interventi dal cielo, con elicotteri o Canadair.

Al momento le notizie sono quelle dei testimoni diretti. Prossimamente potrebbe essere anche un aggiornamento da parte dei vigili del fuoco o di altri enti.

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