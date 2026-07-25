Lutto nel mondo della scuola, collaboratore muore a soli 61 anni

Lutto nel mondo della scuola biellese per la scomparsa di Paul Micheletti, storico collaboratore scolastico, morto all’età di 61 anni. Per oltre vent’anni ha lavorato per il provveditorato prima di entrare a far parte dell’istituto comprensivo Biella 3, dove ha lasciato un ricordo profondo tra colleghi, insegnanti e studenti grazie alla sua disponibilità e al suo carattere sempre cordiale.

La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione in tutta la comunità scolastica. Chi ha avuto modo di lavorare con lui lo ricorda come una persona attenta, gentile e sempre pronta ad aiutare gli altri, qualità che ne hanno fatto un punto di riferimento nella quotidianità della scuola.

Il messaggio dei colleghi

Il personale dell’istituto comprensivo Biella 3 ha voluto dedicargli un saluto carico di affetto, ricordando il valore umano che Paul Micheletti ha saputo trasmettere in tanti anni di servizio. Un pensiero che racconta il segno lasciato nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Nel messaggio di commiato i colleghi lo definiscono una persona capace di insegnare con l’esempio, sempre disponibile verso chiunque incrociasse il suo cammino. Parole che testimoniano la stima e l’affetto costruiti nel tempo all’interno dell’ambiente scolastico.

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L’ultimo gesto di generosità

Anche negli ultimi istanti della sua vita Paul Micheletti ha compiuto una scelta di grande solidarietà, disponendo la donazione delle cornee. Un gesto che permetterà ad altre persone di guardare al futuro con una nuova speranza e che rappresenta un’ulteriore testimonianza della sua sensibilità.

Paul Micheletti lascia il marito Roberto, il fratello Peter, gli amici e i parenti. La benedizione è stata impartita questa mattina, sabato 25 luglio, nella sala del commiato della casa funeraria Destefanis di Biella. Al termine della cerimonia il feretro ha iniziato il suo viaggio verso il tempio crematorio.

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