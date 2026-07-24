Scappano dal centro estivo e si perdono nel bosco: ritrovate due ragazzine

Due ragazzine si sono allontanate da un centro estivo nella giornata di mercoledì 22 luglio e hanno perso l’orientamento in un’area boschiva tra Quaregna Cerreto e Cossato, nel Biellese. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio e ha mobilitato carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile e volontari, impegnati nelle ricerche fino al lieto epilogo.

L’assenza delle due giovanissime è stata notata dagli operatori del centro estivo, che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Le ricerche si sono concentrate nei sentieri e nelle aree verdi della zona, dove si ipotizzava che le ragazze potessero essersi addentrate.

LEGGI ANCHE: Bambini in fuga dal centro estivo

Il ritrovamento

Dopo alcune ore di seria apprensione, le due ragazzine sono state individuate e raggiunte dai soccorritori. Erano spaventate ma in buone condizioni di salute e non hanno avuto bisogno di particolari cure mediche.

Il ritrovamento ha permesso di chiudere positivamente un intervento che aveva coinvolto numerose squadre operative. Le giovani sono state quindi riaffidate ai familiari e ai responsabili del centro estivo, ponendo fine a una vicenda che aveva destato forte preoccupazione.

Foto redazione

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook