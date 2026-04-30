Lite tra due donne, una finisce in ospedale: all’origine contrasti tra i figli. Una tensione tra famiglie che è degenerata quando si è arrivati allo scontro fisico.

Lite tra due donne, una finisce in ospedale: all’origine contrasti tra i figli

È sfociata in un episodio violento e con una visita al pronto soccorso una discussione avvenuta l’altro pomeriggio a Biella tra due donne, una del 1999 e l’altra del 1981. La più giovane è stata infatti accompagnata in ospedale dopo aver riportato alcune lesioni.

All’origine del diverbio ci sarebbero tensioni pregresse tra i figli delle due famiglie, legate a presunti episodi di bullismo. Un contrasto tra minori che, con il passare del tempo, si sarebbe trascinato fino a coinvolgere direttamente le madri, degenerando in uno scontro acceso nel momento in cui le due si sono ritrovate una di fronte all’altra.

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Diverbio con ferite al volto

Durante la lite, la donna più giovane avrebbe riportato ferite al volto, in particolare nella zona dell’occhio destro, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi e il successivo trasporto in ospedale per le cure.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno riportato la situazione alla calma e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità. Lo riporta La Provincia di Biella.

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