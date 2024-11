Agricoltore 67enne trovato morto in una tinozza di vino. L’uomo è stato probabilmente avvelenato dalle esalazioni del mosto.

Agricoltore 67enne trovato morto in una tinozza di vino

Quanto i soccorritori lo hanno trovato, per lui non c’era più nulla da fare: aveva cessato di vivere ormai da parecchio ore. Lo hanno trovato riverso dentro una tinozza di mosto in fermentazione. La tragedia è accaduta l’altro giorno nel Cuneese, nella frazione Attissano di Busca.

La vittima è un agricoltore di 67 anni, Valerio Gazzera, che viveva da solo nel suo cascinale. L’uomo sarebbe stato intossicato dalle esalazioni di anidrite carbonica che si sono sprigionate dalla fermentazione del mosto.

L’allarme e larrivo dei soccorritori

L’allarme è stato lanciato dopo che in zona ci si era resi conto che l’agricoltore non rispondeva da tempo al telefono, né si vedeva in paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco del nucleo Speleo alpino fluviale.

Ma, come accennato, quando il corpo dell’agricoltore è stato scoperto, per lui non c’era più nulla da fare, se non constatare l’avvenuto decesso. Probabilmente stava osservando il mosto quando le esalazioni lo hanno intontito, lasciandolo parzialmente cadere dentro la tinozza.

