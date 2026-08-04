Alpinista di 29 anni precipita al buio e muore sul Monte Bianco

Un alpinista francese di 29 anni è stato trovato senza vita ieri, lunedì 3 agosto, sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. Il corpo è stato individuato dal Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne di Chamonix durante un sorvolo in elicottero nell’area del Mont Blanc du Tacul, dopo l’allarme lanciato dai colleghi che non lo avevano visto arrivare al lavoro nell’area metropolitana di Parigi.

Le ricerche si sono concentrate lungo l’itinerario che il giovane aveva programmato di percorrere nel fine settimana. L’intervento dei soccorritori francesi ha permesso di localizzare il corpo in una delle zone più impegnative del massiccio.

La salita in solitaria e il cambio di itinerario

L’alpinista era partito dall’Aiguille du Midi nella mattinata di sabato 1 agosto con l’obiettivo di raggiungere la vetta del Monte Bianco seguendo la celebre via dei Tre Monti, attraverso il Mont Blanc du Tacul e il Mont Maudit.

In serata, attorno alle 23, le condizioni della parete hanno reso impossibile proseguire lungo il percorso previsto. Il giovane ha quindi deciso di invertire la marcia e dirigersi verso il Triangolo del Tacul, cercando un passaggio alternativo.

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La tragedia nella notte

La ricostruzione effettuata dai soccorritori indica che l’incidente è avvenuto proprio nel settore del Triangolo del Tacul. Durante la discesa l’alpinista è scivolato, precipitando per diversi metri e perdendo la vita nella notte tra sabato e domenica.

L’allarme è scattato soltanto il giorno successivo, quando il 29enne non si è presentato al lavoro. Da quel momento sono partite le verifiche sui suoi spostamenti e le operazioni di ricerca, concluse con il tragico ritrovamento del corpo sul versante francese del Monte Bianco. Lo riporta Aosta Sera.

Foto d’archivio

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