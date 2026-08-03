Donna trovata senza vita nella sua abitazione a Pray

Una donna sulla cinquantina è stata trovata senza vita nella prima serata di ieri, domenica 2 agosto, nella zona di Pray. L’allarme è stato lanciato da alcuni amici e conoscenti che, non riuscendo più a contattarla, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso. Presenti anche vigili del fuoco e carabinieri.

La notizia ha rapidamente fatto il giro del paese, dove la donna era conosciuta. L’intervento dei soccorritori si è concluso con l’accertamento della morte, mentre l’area è rimasta presidiata per consentire tutti gli adempimenti previsti in casi come questo. Gli investigatori stanno raccogliendo gli elementi utili alla ricostruzione della vicenda, al momento non è ancora stata resa nota l’identità della donna.

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Accertamenti sulle cause del decesso

Dopo il ritrovamento del corpo, sono stati avviati gli accertamenti necessari per chiarire le cause del decesso. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali e saranno gli approfondimenti delle autorità competenti a definire con precisione quanto accaduto.

L’episodio ha suscitato molti interrogativi a Pray, dove in molti hanno appreso la notizia con sgomento. La tempestiva segnalazione degli amici, insospettiti dall’impossibilità di mettersi in contatto con la donna, ha fatto scattare la macchina dei soccorsi. Le verifiche proseguono per fare piena luce sulle circostanze della tragedia.

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