E’ Cristina Cagnardi la donna trovata senza vita in casa a Pray

Si chiamava Cristina Cagnardi la donna di 51 anni che l’altro giorno è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Pray. Il sue corpo è stato rinvenuto dopo l’intervento di carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118, allertati da un amico che non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Si è trattato di morte naturale: il pubblico ministero ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

L’allarme dato da un amico

Come accennato, a far scattare i soccorsi è stato un conoscente della donna, preoccupato per il lungo silenzio e per l’impossibilità di raggiungerla telefonicamente. Dopo diversi tentativi senza risposta, ha deciso di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, facendo partire la macchina dei soccorsi.

Carabinieri e vigili del fuoco sono arrivati davanti all’abitazione e hanno raggiunto l’interno passando da una finestra rimasta aperta. Una volta entrati hanno trovato Cristina Cagnardi ormai priva di vita, senza che fosse più possibile prestarle aiuto.

Le verifiche sul decesso

Gli accertamenti eseguiti sul posto hanno confermato che il decesso è avvenuto per cause naturali, un malore che non le ha lasciato scampo. Per questo motivo non sono emersi elementi tali da rendere necessari ulteriori approfondimenti investigativi.

Conclusi gli adempimenti di legge, il pubblico ministero di turno ha autorizzato la riconsegna della salma ai familiari, consentendo così l’organizzazione delle esequie e l’ultimo saluto alla 51enne di Pray.

Il cordoglio della comunità

La notizia della morte di Cristina Cagnardi si è rapidamente diffusa a Pray, dove la donna era conosciuta. L’intervento dei soccorritori ha richiamato l’attenzione dei residenti, colpiti dall’epilogo di una vicenda iniziata con la preoccupazione di un amico e conclusa con il triste ritrovamento nella sua abitazione.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook