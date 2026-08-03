Esce per lavorare nel bosco e non torna: la Valsesia piange Walter Zanino

Un boscaiolo di 63 anni, Walter Zanino, residente a Parone, frazione di Varallo, è stato trovato senza vita nei giorni scorsi nei boschi nei pressi dell’Alpe Res, ucciso da un malore. L’uomo era uscito nel pomeriggio per raggiungere l’area di lavoro, dove era impegnato nel taglio dei faggi. A dare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati per il mancato rientro all’orario consueto.

Le ricerche sono scattate immediatamente dopo la segnalazione. I soccorritori hanno raggiunto la zona boschiva e hanno individuato Walter Zanino ormai privo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso è stato causato da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo durante l’attività lavorativa.

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Una figura conosciuta e stimata in Valsesia

Walter Zanino era molto conosciuto nella comunità di Parone e dell’intera Valsesia. Da anni lavorava nei boschi della zona e conosceva perfettamente il territorio. Per raggiungere i versanti più impervi utilizzava abitualmente una moto da trial, mezzo che gli permetteva di arrivare rapidamente nelle aree dove svolgeva il taglio del legname.

La sua mancata presenza a casa ha subito destato preoccupazione tra i familiari, che hanno dato il via alle ricerche senza perdere tempo. La tragica notizia ha profondamente colpito la comunità locale, dove Walter Zanino era apprezzato sia per la sua esperienza professionale sia per il forte legame con la montagna, ambiente nel quale aveva trascorso gran parte della sua vita.

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