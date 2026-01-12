Altra valanga travolge uno sciatore: questa volta nessuna conseguenza drammatica. E’ accaduto nella zona di Cervinia, il ferito è un 29enne.

Altra valanga travolge uno sciatore: questa volta nessuna conseguenza drammatica

Attimi di paura nella tarda mattinata di ieri, domenica 11 gennaio, nell’area fuori pista nei pressi di Plan Maison, a Breuil-Cervinia, dove una valanga si è staccata travolgendo uno sciatore. Fortunatamente, dopo le tragedie dei giorni scorsi, l’episodio non ha avuto esiti drammatici.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cervinia. L’uomo, un 29enne residente in Lombardia, è stato individuato semi-sepolto dalla neve ed estratto in breve tempo.

Portato al pronto soccorso per una visita

Trasportato in via precauzionale al pronto soccorso per gli accertamenti del caso, lo sciatore è stato dimesso poche ore dopo con lievi contusioni. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

L’area interessata dal distacco è stata successivamente messa in sicurezza: le verifiche effettuate con unità cinofile e il sorvolo in elicottero hanno escluso la presenza di altre persone coinvolte.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook