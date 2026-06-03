Schianto in autostrada, paura nel Vercellese: arriva anche l’elisoccorso

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, mercoledì 3 giugno, sulla A26, l’autostrada dei trafori, nel territorio di Borgo Vercelli. Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio lungo la carreggiata in direzione Gravellona Toce e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

La chiamata di emergenza è partita alle 15.22. Sul tratto autostradale interessato sono arrivati i sanitari del 118 con l’auto medicalizzata da Vercelli. Data la gravità della situazione, è stato attivato anche l’elisoccorso, decollato dalla base di Borgosesia per raggiungere rapidamente il luogo dell’incidente.

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Almeno tre persone coinvolte

Le prime informazioni parlano di almeno tre persone coinvolte nello schianto. Le condizioni dei feriti sono in fase di valutazione da parte del personale sanitario, impegnato nelle operazioni di assistenza e stabilizzazione direttamente sul posto. Al momento non ci sono notizie più precise.

La situazione resta quindi in aggiornamento. Sul luogo dell’incidente si sono messi al lavoro i soccorritori per prestare aiuto alle persone coinvolte e consentire la gestione dell’emergenza lungo l’autostrada, dove si registrano inevitabili disagi alla circolazione.

Foto d’archivio

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