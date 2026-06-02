Giovane di 17 anni trascinato via dalla corrente: recuperato ormai senza vita

Un ragazzo di 17 anni è caduto nelle acque del torrente Chisone a San Germano Chisone nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 1 giugno. Il giovane si trovava con alcuni amici quando la corrente lo ha trascinato via, facendo scattare una vasta operazione di ricerca. Ma il giovane è poi stato trovato ormai senza vita.

Il gruppo, formato da una decina di adolescenti tra i 16 e i 17 anni, era sulle rocce in un tratto del torrente dove l’acqua arrivava alla vita. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo è scivolato ed è stato subito portato verso valle dalla forza dell’acqua. Da ricordare che solo l’altro giorno è stato recuperato il corpo senza vita di un 12enne morto dopo un bagno nel Sesia a Vercelli.

Gli amici hanno provato a salvarlo

Nei primi istanti i coetanei hanno tentato di raggiungerlo, ma la corrente ha reso impossibile ogni intervento diretto. Dopo pochi metri il giovane è scomparso alla vista del gruppo, che ha dato immediatamente l’allarme chiedendo aiuto.

Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Pinerolo, insieme agli specialisti del nucleo Saf, addestrati per gli interventi in zone impervie e corsi d’acqua. Le operazioni si sono concentragte nel tratto di Porte, tra ponte Palestro e ponte San Martino.

Ritrovato senza vita

A supporto delle squadre a terra è stato impiegato anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco, che ha sorvolato a lungo la zona del torrente. Alle ricerche ha partecipato anche l’elicottero di Azienda zero e i carabinieri della radiomobile di Pinerolo. Alla fine il corpo del giovane è stato trovato, ormai senza vita, poco più a valle da dove era scomparso.

Foto d’archivio

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