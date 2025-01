Animatrice di oratorio uccisa dalla malattia a soli 18 anni. Il primo messaggio di cordoglio è arrivato proprio dalla parrocchia.

E’ stata uccisa in pochissimo tempo da una malattia che non le ha dato scampo: una vita spezzata a soli 18 anni. Sarà celebrato domani, sabato 25 gennaio, il funerale di Martina Giacobini, residente a San Mauro Torinese e molto conosciuta in tutto il paese e soprattutto negli ambienti parrocchiali, visto il suo impegno come animatrice all’oratorio. Lo riportano i colleghi di Prima Settimo.

E’ stato proprio l’oratorio a pubblicare il primo messaggio di cordoglio sui social. «Martina Giacobini, animatrice del nostro oratorio, di 18 anni, ha concluso il suo cammino terreno, all’alba di oggi, per entrare nel giorno senza tramonto. Ai suoi genitori, Silvia e Mario, a suo fratello, il nostro carissimo Davide, a tutta la sua famiglia, la comunità cristiana di San Mauro si stringe nella preghiera e nella commozione più intense».

Tanti messaggi sui social

Tantissime persone hanno voluto in queste ore esprimere il proprio cordoglio o lasciare un messaggio sui social. «Difficile trovare le parole, tutte in adeguate, per questa anima bella volata in cielo, dolore immenso -scrive un’amica -. Un grande abbraccio alla sua famiglia e a chi le ha voluto bene».

«Sentite condoglianze ai famigliari e amici. E’ un dolore ancora più grande vedere un sorriso così bello, dolce e luminoso spegnersi nel fiore della giovinezza. Ogni vita, lunga o breve, è sempre un meraviglioso ed unico insondabile mistero, nell’abbraccio di Colui che ci ha creati nell’amore per l’eternità».

Domani il funerale con partenza dall’oratorio

In occasione del funerale di domani, l’oratorio sarà chiuso per le attività «ma sarà aperto per la preghiera per e con Martina, invitando tutti a partecipare a questo momento di particolare dolore, per aprirci insieme alla speranza di Cristo Risorto, affidati all’abbraccio materno della Vergine Maria». Il feretro arriverà alle 15.

