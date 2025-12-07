Anziana cade in casa e non riesce a chiedere aiuto: salvata dai vigili del fuoco. Gli operatori hanno dovurto usare l’autoscala per raggiungere il quarto piano.

Momenti di apprensione nella serata di ieri, sabato 6 dicembre, a Vercelli. Poco dopo le 17.30 una squadra dei vigili del fuoco della Centrale, insieme all’autoscala, è stata chiamata a intervenire in via Chivasso per soccorrere una donna anziana rimasta bloccata nella propria abitazione.

Secondo le prime informazioni, alcuni vicini (preoccupati dal fatto che la donna non rispondesse né al campanello né al telefono) hanno richiesto l’intervento dei soccorsi temendo che potesse essere accaduto qualcosa. Quando la squadra dei vigili del fuoco è arrivata sul posto, si è subito capito che non era possibile entrare dall’ingresso principale, chiuso dall’interno. Per questo si è deciso di utilizzare l’autoscala per creare un accesso alternativo.

La donna era caduta in casa

Gli operatori hanno raggiunto una finestra situata al quarto piano, riuscendo così a entrare nell’appartamento. Una volta dentro, insieme ai sanitari della Croce Blu, hanno trovato l’anziana a terra, impossibilitata a muoversi e in evidente difficoltà. La donna, che vive sola, non era stata in grado di chiedere aiuto dopo una caduta.

I vigili del fuoco hanno subito provveduto a mettere in sicurezza l’ambiente e a favorire l’ingresso dei soccorritori. I sanitari le hanno prestato le prime cure direttamente in casa, valutando le sue condizioni e predisponendo il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti. Grazie al rapido intervento della squadra e alla segnalazione tempestiva dei vicini, la situazione si è risolta nel migliore dei modi, evitando conseguenze più gravi. Lo riporta Prima Vercelli.

