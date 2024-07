Arriva in bici al fiume, ma è colto da malore: morto a 67 anni. Per l’uomo erano scattate le ricerche: ma poi non c’è stato modo di rianimarlo.

Arriva in bici al fiume, ma è colto da malore: morto a 67 anni

Era uscito con la bicicletta e non era più tornato. Dopo qualche ora sono scattate le ricerche per un 67enne che non dava più notizie di sé, e alla fine è stato individuato grazie al segnale del telefono cellulare. Ma per lui non c’è stato nulla da fare.

E’ accaduto nella giornata di ieri a Rondissone, centro del Torinese vicino a Saluggia. Flaviano Tosin, classe 1957 e residente in località Borgoregio di Torrazza Piemonte, è morto nelle acque della Dora Baltea, vittima molto probabilmente di un malore. Come riportano i colleghi di Prima Chivasso, era giunto sin lì con la sua bicicletta, trovata poco distante dalle rive del fiume dove c’era anche telefono e documenti.

Mancava il medico sull’ambulanza

L’uomo è stato trovato riverso in acqua. I soccorritori gli hanno praticato il massaggio cardiaco, dopo averlo recuperato anche grazie all’intervento dell’elicottero. Ma tutti i tentativi sono risultati inutili. E’ stata una corsa contro il tempo ma anche contro le circvostanze, poiché sul territorio ieri pomeriggio non c’era la disponibilità di un’equipe medica sull’ambulanza.

La morte è stata constatata dal medico legale giunto a Rondissone intorno alle 16.30. Poco prima erano giunti anche i volontari della Pubblica Assistenza di Caluso.

