Finisce in acqua mentre la moglie scatta foto ai Murazzi: 53enne muore nel Po. L’uomo è scomparso davanti a numerosi passanti. Un ragazzo si è tuffato per salvarlo, ma il tentativo è stato inutile.

Finisce in acqua mentre la moglie scatta foto ai Murazzi: 53enne muore nel Po

Secondo la testimonianza della moglie, lei era intenta a fare qualche foto notturna nella zona dei Murazzi, lui la aspettava appoggiata al parapetto. Improvvisamente è finito nelle acque del fiume ed è sparito, trascinato dalla corrente. Tragedia l’altra sera luingo il Po a Torino, dove ha perso la vita Luca Aghemo, 53 anni da compiere tra qualche giorno.

Come riportano i colleghi di Prima Torino, l’uomo è residente a Rivalta ed è saldatore in una ditta dell’ automotive nel Torinese. Sul posto c’era parecchia gente. Nonostante i tentativi disperati della moglie e di un giovane di 24 anni originario del Bangladesh, che si è tuffato per cercare di salvarlo, Aghemo non è riuscito a essere riportato a riva.

Ritrovato senza vita

La situazione è peggiorata quando anche il giovane che aveva tentato il salvataggio è stato trascinato dalla corrente. Fortunatamente, è stato soccorso dai vigili del fuoco e riportato a riva, ma il destino di Aghemo è stato tragico. Nonostante i frenetici sforzi dei soccorritori, è stato ritrovato senza vita dopo una ventina di minuti di ricerche. Non era distante dal ponte della Gran Madre.

Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, per quanto di loro competenza. La moglie, in stato di shock, è stata trasportata in ospedale per accertamenti. E’ possibile che all’origine della tragedia ci sia un improvviso malore che ha colto l’uomo mentre era appoggiato al muretto.