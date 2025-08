Atti osceni davanti all’asilo, bloccato dalla polizia locale. In un’altra circostanza gli agenti sono intervenuti dopo aver notato un adulto aggredire un ragazzino.

Atti osceni davanti all’asilo, bloccato dalla polizia locale

Sono due dei casi più preoccupanti emersi nei primi sei mesi dell’anno nell’ambito dei controlli della polizia locale nella zona della stazione ferroviaria di Novara e non solo.

Come riporta il Corriere di Novara, un episodio inquietante si è verificato nei pressi della scuola dell’infanzia “San Lorenzo”, dove gli agenti hanno sorpreso un uomo con i pantaloni abbassati mentre mostrava i genitali in pubblico, alla vista di passanti e bambini. Il soggetto è stato immediatamente bloccato e denunciato per atti osceni in luogo pubblico.

Aggressione a un ragazzino

In un’altra circostanza, durante un servizio di pattugliamento, la Polizia Locale è intervenuta dopo aver notato un adulto in scooter avvicinarsi a un ragazzino minorenne. Dopo averlo raggiunto, l’uomo lo ha colpito violentemente.

Gli agenti sono riusciti a interrompere l’aggressione e a fermare l’autore.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook