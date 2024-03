Autista di carroattrezzi ha la patente falsa. Scoperto dai carabinieri mentre soccorre un’auto. Singolare episodio: un 45enne finisce denunciato.

L’altra notte, nel corso di un servizio per il controllo stradale, i carabinieri della stazione di Rivoli hanno denunciato un 45enne, trovato alla guida di un carroattrezzi con patente falsa.

L’autista, dipendente di una ditta di autosoccorso stradale del Torinese e che opera in zona, è stato controllato dai militari in occasione del recupero di un’autovettura in panne: il conducente aveva chiesto aiuto, e gli era stato inviato il carroattrezzi con il personale. Durante le operazioni di recuopero dell’auto sono arrivati anche i carabibnieri, che hanno chiesto i documenti anche all’autista del mezzo: e nell’occasione ha esibito ai carabinieri una patente straniera poi rivelatasi falsa.

Documento revocato dalla prefettura

Come riportano i colleghi di Prima Torino, da un controllo più approfondito i militari hanno appurato che all’uomo era stata revocata la patente italiana nel 2018 su disposizione della prefettura di Torino.

Pertanto, il carroattrezzi è stato sottoposto a fermo amministrativo e affidato in custodia giudiziale e l’autista per falsità materiale commessa da privato e falsità ideologica commessa da privato.

