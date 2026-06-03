Auto contromano sulla A4 a Chivasso: paura in autostrada, tragedia evitata

Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 2 giugno 2026, è scattato l’allarme per un’auto in corsa contromano sull’autostrada A4 Torino-Milano, all’altezza dello svincolo di Chivasso Ovest, in direzione Torino. L’allarme ha fatto scattare subito i protocolli di emergenza della polizia stradale e degli ausiliari del traffico.

La prima segnalazione ufficiale è arrivata alla centrale operativa alle 17.39. Il punto critico è stato individuato sulla carreggiata nord dell’A4, al chilometro 13+500, nella zona dello svincolo di Chivasso Ovest. Il veicolo procedeva in senso contrario rispetto al normale flusso di marcia.

Rischio altissimo nello svincolo

La presenza di un’auto contromano in autostrada rappresenta una situazione di estrema pericolosità. A velocità sostenuta, un mezzo che viaggia nella direzione opposta diventa una minaccia imprevedibile per gli automobilisti che procedono regolarmente, con il rischio concreto di uno scontro frontale.

La zona dello svincolo ha reso lo scenario ancora più delicato. Si tratta infatti di un tratto caratterizzato da cambi di corsia, innesti, rallentamenti e accelerazioni. In un punto simile, la presenza di una vettura in senso opposto può moltiplicare il pericolo per tutti i conducenti in transito.

LEGGI ANCHE: Mattinata drammatica: un morto e tre feriti in due incidenti ravvicinati

Scattano le misure di sicurezza

Mentre le pattuglie della polizia stradale si sono attivate per intercettare il veicolo e mettere in sicurezza la tratta, la concessionaria autostradale ha acceso i pannelli a messaggio variabile. Agli automobilisti che viaggiavano tra Chivasso e Torino è stata raccomandata la massima prudenza.

In situazioni di questo tipo la tempestività è decisiva. L’obiettivo delle forze dell’ordine è stato quello di bloccare il mezzo prima che l’allarme potesse trasformarsi in un incidente. La priorità è stata evitare conseguenze su una delle arterie più trafficate del Torinese. Per fortuna, alla fine, non risultano incidenti. La situazione si è conclusa senza feriti e senza scontri, ma l’episodio ha creato forte apprensione tra gli automobilisti in transito. Un allarme che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook