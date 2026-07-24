Schianto in autostrada, muore un automobilista novarese di 62 anni

Un uomo di 62 anni, Roberto Gaspari, residente a Comignago, ha perso la vita nel pomeriggio di martedì 21 luglio in un incidente stradale avvenuto lungo il raccordo autostradale tra la A8 e la A26, nei pressi dell’uscita di Sesto Calende. Sul luogo della tragedia sono intervenuti polizia stradale, vigili del fuoco e personale sanitario del 118.

Secondo i primi accertamenti, il furgone condotto dal sessantaduenne è uscita autonomamente dalla carreggiata, terminando la corsa contro il guard rail. L’impatto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo al conducente.

I soccorsi

La centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza e l’elicottero di Areu nel tentativo di prestare assistenza all’automobilista. Le condizioni dell’uomo sono però apparse fin da subito gravissime e ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, mentre la polizia stradale ha eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

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Accertamenti in corso

Restano da chiarire le cause che hanno portato il furgone a uscire di strada. Gli investigatori stanno verificando ogni elemento utile per comprendere se all’origine dello schianto vi sia stato un malore, un guasto meccanico o un’altra circostanza.

La notizia della morte di Roberto Gaspari ha suscitato profondo cordoglio a Comignago, dove il sessantaduenne era conosciuto. L’incidente riporta l’attenzione sulla sicurezza lungo la rete autostradale, teatro ogni anno di numerosi sinistri anche con conseguenze drammatiche. Lo riporta il Corriere di Novara.

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