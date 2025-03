Auto esce di strada e si schianta contro un ponticello: un morto e due feriti. La vittima aveva solo 32 anni, viaggiava sul sedile del passeggero.

L’auto ha improvvisamente sbandato ed è uscita dalla carreggiata andando a destra e finendo per schiantarsi contro un ponticello posto lungo il letto del ruscello che corre a bordo strada. A bordo c’erano tre giovani uomini: il conducente e quello seduto sul sedile di dietro sono stati sbalzati fuori dall’auto a seguito della violenza dell’impatto. Quello che invece viaggiava a lato del conducente è rimasto schiacciato tra le lamiere, e per lui non c’è stato più nulla da fare.

La tragedia è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 19 marzo, sulla provinciale 138 a Virle Piemonte, centro del Torinese. L’auto uscita di strada era una Volkswagen Polo.

L’intervento dei soccorritori

L’allarme è stato lanciato da altri automobilisti che hanno notato la vettura accartocciata a ridosso della strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco dei distaccamenti di Torino Lingotto e Carmagnola e del reparto volo del comando provinciale, con l’elicottero Drago. Sul posto anche i carabinieri delle stazioni di Carignano e Vinovo, che hanno eseguito i rilievi di prassi e gestito la viabilità con la chiusura del tratto di strada.

Purtroppo per un romeno di 32 anni residente a Torino non c’è stato nulla da fare. Sono invece stati ricoverati al Cto di Torino il conducente e l’altro passeggero, rispettivamente di 30 e 24 anni. Le loro condizioni non destano comunque preoccupazione. Ancora da stabilire le cause dell’uscita di strada: per intanto è stato accertato che non ci sono altri veicoli coinvolti nell’episodio.

