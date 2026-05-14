Auto finisce nel fango nella notte: soccorsi a Brusnengo

Un’auto è rimasta bloccata nel fango nella scorsa notte a Brusnengo, intorno alle 2.30, con alcune persone a bordo. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo sarebbe finito in difficoltà a causa di un’errata manovra, che ha fatto affondare le ruote nel terreno molle.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cossato, chiamati per recuperare la vettura e prestare assistenza agli occupanti. L’episodio è avvenuto in piena notte, in una situazione resa più complicata dal buio e dalle condizioni del terreno.

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Il recupero del mezzo

I vigili del fuoco hanno raggiunto l’area indicata e hanno avviato le operazioni per liberare l’auto dal fango. Il mezzo, ormai impossibilitato a muoversi autonomamente, è stato messo in sicurezza e poi recuperato in breve tempo grazie all’intervento della squadra.

Le persone presenti a bordo sono state assistite durante le operazioni. Non sono stati segnalati particolari problemi, ma l’intervento si è reso necessario proprio per evitare che la situazione potesse peggiorare nel corso della notte.

Foto d’archivio

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