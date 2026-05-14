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Paura sulla strada a Soprana: due auto danneggiate, salve le conducenti

Incidente l’altro pomeriggio nella località di Valdilana.

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Momenti concitati nel primo pomeriggio di martedì 12 maggio a Soprana, località del comune di Valdilana, dove due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale. Alla guida dei mezzi c’erano due donne, una di 51 anni e l’altra di 31. Lo scontro è avvenuto intorno alle 14 e ha subito richiamato l’attenzione nella zona.

La conseguenza più importante, per fortuna, riguarda le condizioni delle due conducenti: entrambe sono uscite indenni dall’incidente. Nessuna delle due avrebbe riportato ferite, nonostante l’impatto abbia causato danni rilevanti ai veicoli. Una circostanza che ha evitato conseguenze ben più gravi e ha trasformato la paura iniziale in un grande sospiro di sollievo.
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Rilievi e pulizia della carreggiata

Dopo l’incidente a Soprana, sul posto sono arrivati i carabinieri per eseguire gli accertamenti necessari e ricostruire la dinamica dell’impatto. I militari hanno raccolto gli elementi utili a chiarire come siano venuti a contatto i due mezzi e se vi siano responsabilità da valutare. La ricostruzione resta affidata ai rilievi effettuati lungo la strada.

Oltre ai carabinieri, è intervenuto anche il personale incaricato della pulizia della carreggiata. L’impatto ha infatti lasciato detriti e parti dei veicoli sull’asfalto, rendendo necessario un intervento per ripristinare le condizioni di sicurezza.
Foto d’archivio

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