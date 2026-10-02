CronacaFuori zona
Auto fuori strada sulla provinciale: uomo ferito bloccato nell’abitacolo
L’incidente ieri sera nel Vercellese. Sul posto anche sanitari del 118 e carabinieri.
Incidente stradale nella serata di ieri, giovedì 1 ottobre, lungo la strada provinciale 04 nel territorio comunale di Prarolo. Intorno alle 20.30 un veicolo è rimasto coinvolto in un incidente autonomo, rendendo necessario l’intervento della squadra dei vigili del fuoco della centrale di Vercelli.
All’arrivo dei soccorritori, la priorità è stata quella di raggiungere la persona ferita all’interno del mezzo. L’intervento si è concentrato sull’estrazione in sicurezza dell’occupante, per consentire poi ai sanitari di procedere con le cure necessarie.
Il recupero del ferito
I vigili del fuoco hanno operato utilizzando le tecniche di primo soccorso sanitario previste per situazioni di questo tipo. Dopo aver liberato il ferito, lo hanno affidato immediatamente al personale del 118, presente sul posto con i mezzi di emergenza.
Le operazioni sono state svolte con particolare attenzione per evitare ulteriori conseguenze alla persona coinvolta. Il recupero è stato completato direttamente sul luogo dell’incidente, prima della presa in carico da parte dei sanitari.
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Presenti anche i carabinieri
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati negli accertamenti utili a ricostruire la dinamica del sinistro. Nell’incidente non risultano coinvolti altri veicoli, secondo le prime informazioni disponibili.
Resta da chiarire che cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo lungo la provinciale. Gli accertamenti dovranno definire con precisione la dinamica, mentre non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle condizioni del ferito.
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