Sconcerto a Borgomanero per Venere, morta a tre anni

È morta nei giorni scorsi all’ospedale di Torino, dove era stata ricoverata per un grave problema di salute, la piccola Venere Bottone, di appena tre anni. La notizia ha colpito profondamente due comunità: quella di Borgomanero, dove la famiglia si era trasferita da alcuni anni; e quella di Biella, città di cui è originaria.

Papà Johnny e mamma Angela sono molto conosciuti al Villaggio Lamarmora, quartiere biellese nel quale avevano vissuto a lungo e dove abitano ancora diversi parenti. In queste ore sono numerosi i messaggi di vicinanza rivolti ai genitori e ai familiari.

Una famiglia già segnata da un altro lutto

Tra l’altro, la morte di Venere ha riportato alla memoria un’altra tragedia che aveva colpito la stessa famiglia nell’estate del 2013. In quell’occasione era morto Fiore, un altro figlio della coppia di appena quattro anni, lasciando un dolore che il tempo non ha potuto cancellare.

A tredici anni di distanza, i genitori si trovano così ad affrontare nuovamente la perdita di un bambino. Un lutto che ha suscitato grande commozione, anche tra quanti avevano conosciuto la famiglia durante gli anni trascorsi a Biella.

Tanti messaggi di affetto sui social

La notizia si è diffusa rapidamente anche attraverso i social network, dove amici, conoscenti e cittadini hanno condiviso fotografie e pensieri dedicati alla bambina. In migliaia hanno espresso cordoglio alla famiglia, accompagnando i messaggi con parole di affetto e partecipazione.

«Condoglianze a tutta la famiglia Bottone – scrive un amico -. Non ci sono parole per questa tragedia… Venere dai tanta forza ai tuoi genitori che ne hanno tanto bisogno…» E un altro: «Venere vola in cielo, non ci sono parole per descrivere questo dolore allucinante e inaccettabile contro natura… Mi stringo forte alla famiglia Bottone e a tutti i suoi cari… Piccolo angelo vola più in alto che puoi e aiuta la tua famiglia in questo dolore». Lo riporta La Provincia di Biella.

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