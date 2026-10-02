Uomo trovato morto in auto a Romagnano: il corpo scoperto nel parcheggio

Un uomo anziano è stato trovato senza vita nella mattinata di oggi, venerdì 2 ottobre, all’interno della propria auto a Romagnano Sesia. Il veicolo era fermo nell’ampio parcheggio vicino al centro sportivo “L’incontro”, lungo la strada provinciale che conduce in direzione di Cureggio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori sanitari, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le sue generalità non sono ancora state rese note e al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla sua identità.

I soccorsi e gli accertamenti

Dopo la segnalazione, l’area è stata raggiunta rapidamente dai soccorritori. Gli operatori hanno verificato le condizioni dell’anziano, constatandone il decesso. Il corpo si trovava ancora all’interno dell’automobile quando sono iniziate le operazioni sul posto.

I carabinieri hanno quindi svolto gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Non sono emersi elementi che facciano pensare a cause diverse da quelle naturali, secondo le prime informazioni raccolte.

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Probabile un malore improvviso

Terminati gli accertamenti iniziali, la salma è stata trasferita in obitorio. L’ipotesi ritenuta più probabile è quella di un improvviso malore di natura cardiaca, che avrebbe colpito l’uomo mentre si trovava nella vettura.

La presenza dell’auto nel parcheggio ha attirato l’attenzione nelle prime ore della giornata. Il decesso viene quindi ricondotto a cause naturali, anche se saranno gli eventuali ulteriori accertamenti a fornire il quadro definitivo.

Foto d’archivio

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