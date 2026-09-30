Masserano, auto precipita dal ponte per schivare un cinghiale

Un’auto è uscita di strada nella serata di martedì 29 settembre a Masserano, finendo contro il parapetto di un ponte e precipitando nel guado di un canale. Alla guida c’era una giovane, poi assistita dal personale sanitario del 118. Secondo le prime informazioni, la vettura avrebbe compiuto un volo di circa otto metri. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

La conducente avrebbe raccontato di aver cercato di evitare un cinghiale comparso improvvisamente in mezzo alla carreggiata. Durante la manovra avrebbe perso il controllo dell’auto, urtando il parapetto prima di finire sotto il ponte. La presenza dell’animale emerge dal racconto della giovane: saranno gli accertamenti a chiarire la sequenza dei fatti e le cause dell’uscita di strada.

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I soccorsi e la messa in sicurezza

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato assistenza alla ragazza. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza del mezzo dopo la caduta. Non sono state rese note le condizioni della conducente, né ulteriori informazioni sulle conseguenze riportate nell’impatto contro il parapetto e nel successivo volo.

L’episodio viene descritto come un incidente autonomo: nelle prime ricostruzioni non risultano altri veicoli coinvolti. Restano da verificare le circostanze che hanno preceduto la perdita di controllo e il punto in cui la vettura ha lasciato la carreggiata. Gli accertamenti dovranno ricostruire il percorso dell’auto, mettendo a confronto gli elementi raccolti sul posto con quanto riferito dalla giovane.

Foto d’archivio

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