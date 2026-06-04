CronacaFuori zona
Auto priva di conducente si avvia in discesa e travolge una pensionata
L’automobilista ha dimenticato di inserire il freno: grave la 75enne investita.
Un grave incidente si è verificato ieri, mercoledì 3 giugno, nel centro di Cuorgnè, nel Canavese. Una donna di 75 anni è stata investita da un’auto che si è mossa improvvisamente senza nessuno alla guida. L’impatto è avvenuto in via Milite Ignoto, a pochi metri dall’ufficio postale cittadino.
La pensionata stava camminando sul marciapiede quando la vettura ha attraversato la strada finendo contro di lei. L’anziana è caduta violentemente a terra riportando traumi importanti. L’allarme è stato lanciato immediatamente dai presenti che hanno assistito alla scena.
L’auto si è mossa da sola
Secondo gli accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine, il veicolo era parcheggiato poco distante dal luogo dell’investimento. Per cause legate al mancato bloccaggio del mezzo, l’automobile ha iniziato a scendere autonomamente lungo la discesa prendendo velocità nel giro di pochi secondi.
La corsa incontrollata si è conclusa sul lato opposto della carreggiata, dove in quel momento transitava la 75enne. La donna non è riuscita a evitare l’impatto. La dinamica è ora al vaglio degli agenti intervenuti per effettuare i rilievi e raccogliere testimonianze.
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Trasporto urgente all’ospedale
Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118 Azienda Zero. Dopo le prime cure prestate direttamente in strada, la ferita è stata caricata in ambulanza e trasferita all’ospedale di Ivrea in condizioni giudicate serie.
I medici hanno riscontrato un politrauma provocato dalla violenza dell’urto. L’episodio ha attirato numerosi residenti e passanti, scossi per quanto accaduto in una zona molto frequentata del centro cittadino.
Foto d’archivio
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