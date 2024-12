Auto sbanda sulla provinciale e si ribalta: un ferito. Intervento da parte di vigili del fuoco, carabinieri e 118. Un uomo portato al pronto soccorso.

Auto sbanda sulla provinciale e si ribalta: un ferito

Incidente stradale sulla strada provinciale 229 che collega Novara al lago d’Orta. E’ accaduto nella giornata di ieri, lunedì 9 dicembre. Il conducente della vettura ha perso il contro, ha sbandato e l’auto alla fine si è fermata ribaltandosi sulla carreggiata.

Non sono rimasti coinvolti altri veicoli, la ricostruzione della dinamica è affidata alle forze dell’ordine.

L’arrivo dei soccorritori

Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco della Centrale di Novara. I pompieri hanno liberato la persona ferita per affidarla alle cure del 118 e hanno quindi messo in sicurezza dello scenario. Presenti anche i carabinieri di zona per i rilievi consueti.

