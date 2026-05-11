Auto si ribalta sulla tangenziale di Novara: una ragazzina in codice rosso

Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri, domenica 10 maggio, sulla tangenziale di Novara, lungo la strada statale 703, in direzione Vercelli. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 17.30 nei pressi del distributore IP, dove un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata autonomamente.

A bordo del veicolo viaggiavano tre persone: una donna di 47 anni e le sue tre figlie di 13, 10 e 8 anni. L’allarme è scattato subito dopo l’incidente, con l’intervento dei soccorritori sul tratto interessato della tangenziale. La dinamica esatta del ribaltamento dovrà essere chiarita dagli accertamenti.

Due minori soccorsi dopo lo schianto

Le condizioni di due delle tre minori sono apparse subito delicate. In particolare, la ragazzina di 13 anni è stata soccorsa e portata al pronto soccorso con codice rosso, mentre una seconda è stata presa in carico in codice giallo. Illesa la terza. Anche la madre, 47 anni, ha riportato conseguenze nell’incidente ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Novara.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e due auto medicalizzate, mobilitate per prestare assistenza ai feriti e garantire il trasferimento in ospedale. Si sono avuti rallentamenti durante le operazioni di soccorso.

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Accertamenti sulla dinamica dell’incidente

Restano da chiarire le cause che hanno portato l’auto a ribaltarsi senza il coinvolgimento di altri mezzi. Gli accertamenti serviranno a stabilire se la conducente abbia perso il controllo del veicolo per un problema meccanico, una manovra improvvisa o altri fattori legati alla circolazione.

Foto d’archivio

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