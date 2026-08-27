Autogiro precipitato in Ossola: il velivolo diventa una palla di fuoco. VIDEO

Sono Alessandro Angelo Muscinelli, 62 anni, residente a Premeno, e Antonella Pagliarani, 63 anni, di Milano, le vittime dell’incidente avvenuto ieri, mercoledì 26 agosto, nei pressi della diga di Campliccioli, ad Antrona Schieranco. L’autogiro sul quale viaggiavano è precipitato intorno alle 11 dopo aver urtato i cavi della funivia di servizio dell’Enel.

Muscinelli faceva parte dell’associazione Croce alata e il velivolo era decollato dall’aviosuperficie di Megolo, a Pieve Vergonte. Dopo l’impatto con i cavi l’ultraleggero ha preso fuoco ed è caduto su uno sperone roccioso ai piedi della diga. Ecco l’impressionante video postato da Roberto Santacroce.

L’impatto con i cavi e poi la caduta

L’autogiro stava volando sopra il bacino artificiale e procedeva in direzione della valle quando ha urtato i cavi della funivia utilizzata per il servizio alla diga. Un impatto che non ha lasciato scampo alle due persone che si trovavano a bordo.

Subito dopo la collisione è stato avvertito un forte boato e il velivolo ha preso fuoco. L’autogiro è quindi precipitato nella zona sottostante la parete della diga. La posizione dell’incidente, in un’area montana e a quota elevata, ha richiesto l’intervento dei soccorritori con mezzi aerei.

Le indagini sul volo nel parco

Sulla tragedia sono in corso gli accertamenti del Soccorso alpino della guardia di finanza di Domodossola, coordinati dalla procura di Verbania. Tra gli aspetti da chiarire c’è anche la presenza dell’autogiro all’interno del Parco naturale regionale della valle Antrona, dove il sorvolo a bassa quota è sottoposto a precise limitazioni.

Su “La Stampa” il direttore delle Aree protette dell’Ossola Daniele Piazza ha spiegato che sotto i 500 metri dal suolo è necessaria un’autorizzazione. I permessi vengono concessi per specifiche esigenze, come lavori in quota o attività di ricerca. Gli accertamenti dovranno quindi verificare anche la posizione del volo rispetto alla normativa.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook