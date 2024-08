Bagnante 31enne muore annegato nel Lago Maggiore. L’uomo ha cominciato a invocare aiuto mentre nuotava a pochi metri dalla riva.

Bagnante 31enne muore annegato nel Lago Maggiore

Tragedia nelle acque del Lago Maggiore. eri, domenica 11 agosto, un bagnante di 31 anni è morto annegato a Verbania, nella zona antistante l’Arena beach, vicino al centro eventi “Il Maggiore”. Il giovane stava nuotando on distante dalla riva assieme a un amico, quando improvvisamente ha iniziato a invocare aiuto.

Appena è scattato l’allarme sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno provato a rianimare a lungo il bagnante, per il quale purtroppo non c’è stato più niente da fare. Ancora da accertare le ragioni del decesso, anche se pare possa essersi trattato di un malore. Sul posto anche vigili del fuoco, carabinieri, polizia e guardia costiera.

LEGGI ANCHE: Tragedia al centro estivo: muore annegata bimba di 7 anni

Il divieto di balneazione

Peraltro, come riportano i colleghi di Prima Novara, proprio in quello specchio d’acqua poche ore fa era stata emessa un’ordinanza firmata dal sindaco di Verbania che stabiliva il divieto di balneazione in quella parte di lago a causa di un guasto all’impianto fognario con conseguente inquinamento certificato dalle analisi dell’Arpa.

La spiaggia era stata transennata ed erano stati posizionati i cartelli in quattro lingue. Nonostante il divieto però pare che molte persone si stessero immergendo nelle acque del lago.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook