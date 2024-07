Tragedia al centro estivo: muore annegata bimba di 7 anni. E’ accaduto nel Cuneese, il corpo della piccola è stato ritrovato dentro il laghetto di un parco.

Tragedia al centro estivo: muore annegata bimba di 7 anni

Quando è stato il momento di radunarsi tutti, gli animatori si sono accorti che lei non c’era. E’ scattato in quel momento l’allarme al bioparco di Caraglio, nel Cuneese, dove il centro estivo della parrocchia di Demonte aveva deciso di trascorrere il pomeriggio con una cinquantina di persone, tra bambini e animatori.

E così un pomeriggio di svago in una struttura attrezzata si è trasformato in tragedia. All’appello mancava Anisa Murati, 7 anni: era sotto le acque del laghetto e per lei non c’era ormai più nulla da fare.

Dai giochi al dramma

Gli inquirenti devono ancora ricostruire nei dettagli che cosa sia accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 luglio, nel bioparco “AcquaViva” di Caraglio. Nell’area attrezzata erano in corso le attività del centro estivo parrocchiale, ed evidentemente nessuno si era accorto di nulla. Nè gli animatori, né i bagnini che sorvegliano il lago. Solo al momento del raduno ci si è accorti che Anisa non c’era.

E’ subito scattato l’allarme, e si sono mobilitati vigili del fuoco del comando provinciale con elicottero e operatori sommozzatori. Il velivolo ha cercato la bimba in tutta la zona, ma purtroppo è stata scoperta dai sommozzatori: si trovava in fondo al laghetto, a un paio di metri sotto la superficie.

Partita l’indagine

Sul posto anche il pubblico ministero della procura di Cuneo, che ha aperto un’indagine. Fino a tarda sera sono stati ascoltati i testimoni per cercare di ricostruire il pomeriggio. Al momento le ipotesi di reato sono omicidio colposo e abbandono di minore per mancata vigilanza.

