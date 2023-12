Bambina di cinque anni ferita al volto da un cane. L’animale (di un 60enne di Valdilana) era legato a una panchina, forse voleva solo giocare.

Bambina di cinque anni ferita al volto da un cane

Una bambina di cinque anni è stata ferita da un cane che era stato legato a una panchina. Forse l’animale voleva solo giocare, ma la piccola è stata comunque portata al pronto soccorso di Ponderano per ulteriori accertamenti. Come riportano i colleghi di Prima Biella, il fatto è accaduto l’altro giorno a Piatto, centro del Biellese orientale.

Il cane era legato a una panchina insieme a un altro, mentre i loro padroni si trovavano in un vicino bar. La bimba si è avvicinata e l’animale le è balzato addosso, forse anche solo per giocare.

LEGGI ANCHE: Ucciso a bastonate dal vicino di casa, infastidito dal cane

Una ferita vicino all’occhio

Sta di fatto che la bambina è stata graffiata al volto e più precisamente vicino ad un occhio. Nulla di grave, ma la zona delicata ha consigliato ai carabinieri e al padre, 43 anni, residente fuori provincia, di portare la piccola in ospedale a Ponderano per effettuare tutti gli accertamenti di rito ed escludere in tal modo problemi all’occhio.

Il padrone del cane, un 60enne di Valdilana, ha subito precisato ai carabinieri di essere assicurato. In ogni caso, pare esclusa ogni complicazione di carattere sanitario.

Foto d’archivio