Bambino di 7 anni investito nel parcheggio del fast food. Il piccolo è stato urtato da una vettura che manovrava per uscire dagli spazi di sosta.

Paura l’altra notte ad Alpignano, centro a ridosso di Torino, dove un bambino di 7 anni è stato investito da un’automobile nel parcheggio del McDonald’s di via Venaria, nei pressi di un bar dove si trovava insieme alla madre.

Il piccolo è stato travolto da una Mercedes Classe E guidata da una giovane di 24 anni, che dopo l’incidente si è subito fermata per prestare soccorso e ha chiamato l’ambulanza. L’impatto è avvenuto durante una manovra per uscire dal parcheggio. Secondo una prima ricostruzione, la conducente avrebbe svoltato a sinistra senza accorgersi della presenza del bambino sulla strada.

Trasportato al “Regina Margherita”

Il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Regina Margherita di Torino. Ha riportato un trauma cranico e i medici si sono riservati la prognosi, anche se fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi sull’incidente sono stati affidati ai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Rivoli. La madre, sotto choc per l’accaduto, non ha riportato ferite. L’area del parcheggio è stata transennata per consentire le verifiche e ricostruire con esattezza la dinamica.

