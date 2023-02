Barricato in casa, minaccia di far esplodere il gas: sottoposto a Tso. Lunghi momenti di tensione in pieno centro abitato.

Barricato in casa, minaccia di far esplodere il gas: sottoposto a Tso

Si barrica in casa e minaccia gesti sconsiderati, annunciando di voler far esplodere l’alloggio e sventrare il palazzo utilizzando il gas domestico. E’ successo a Biella nella mattinata di ieri, martedì 31 gennaio, in un condomino all’angolo tra via Friuli e via Valle d’Aosta. Sono stati alcuni familiari a chiedere l’intervento dei soccorritori.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale, mentre in zona si fermavano numerosi passanti, incuriositi dai mezzi di soccorso fermi nei dintorni del palazzo.

Un’ora di trattativa con vigili e agenti

Tra l’uomo e le forze intervenute è così iniziata una trattativa che è andata avanti quasi un’ora. In questo periodo di tempo la strada è stata chiusa al traffico per motivi di sicurezza. Alla fine i vigili del fuoco hanno raggiunto il balcone dell’uomo con l’autoscala convicendolo ad aprire. E’ poi stato affidato alle cure dei sanitari, che l’hanno sottoposto a un Tso per calmare lo stato di agitazione.

Su La Provincia di Biella leggi “Si barrica in casa e minaccia gesti sconsiderati”